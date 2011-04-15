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22.10.2018

Акции "Алросы" могут подешеветь еще на 1% из-за сокращения производства алмазов

Акции "Алросы" на Мосбирже в понедельник снижаются в цене на 0,6% и смотрятся хуже рынка после сообщения компании о том, что она сократила производство алмазов за 9 месяцев текущего года.
Индекс Мосбиржи при этом слабеет только на 0,09% - до 2342, 86 пункта.
"Алроса" в понедельник сообщила о том, что в январе-сентябре текущего года сократила добычу алмазов на 11% — до 26,4 млн миллиона карат.
Вероятно, отыгрывая негативные производственные показатели, акции компании в ближайшее время могут подешеветь еще примерно на 1%.



Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club





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