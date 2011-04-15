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23.10.2018

Рынок акций РФ начнет торги в минусе на фоне снижения цен на нефть и распродаж на мировых рынках

Торги вторника на российском фондовом рынке начнутся снижением на фоне падения цен на нефть и распродаж на мировых биржах.
Накануне российский рынок снизился вслед за мировыми рынками и падением цен на нефть ниже отметки $80 за баррель марки Brent. По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 1,55%, до 2308,56 пункта, индекс РТС - на 0,92%, до 1116,56 пункта.
Между тем, рубль накануне достаточно существенно вырос против доллара и евро, обновив в течение дня максимумы с начала августа. Курс доллара вечером в понедельник снижался на 25 копеек, курс евро — на 60 копеек. Этому способствовал продолжающийся период налоговых выплат.
Основные американские фондовые индексы завершили сессию понедельника в минусе на 0,3-0,5% на фоне неоднозначных корпоративных отчетов. Так, чистая прибыль корпорации Kimberly-Clark в третьем квартале уменьшилась на 20%, до $462 млн. Hasbro снизила прибыль на 0,6%, до $263,9 млн, корпорация Halliburton отчиталась о росте квартальной прибыли на 19%, до $435 млн.
Азиатские рынки во вторник существенно снижаются по основным индексам - в среднем более чем на 2%.
Биржи Европы в понедельник показали негативную динамику в пределах 0,6% в ожидании решения Еврокомиссии по госбюджету Италии на 2019 год, ранее принятого с большим, чем планировалось, дефицитом.
Мировые цены на нефть во вторник снижаются и колеблются ниже отметки $80 за баррель марки Brent. Накануне они немного подросли, так как в среднесрочной перспективе инвесторы опасаются дефицита предложения на рынке в связи с экономическими санкциями США против Ирана.



Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club





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