В понедельник наблюдалось углубление коррекции вниз по индексу РТС. Смягчение внешнего фона, особенно заметное на китайских фондовых площадках, оказало некоторую поддержку рынку в начале торгов, но в итоге возобладал пессимистичный настрой – трейдерам на развивающихся рынках приходится учитывать ожидаемое ужесточение денежной политики в США, негативный эффект «торговых войн» для мировой экономики, а также неопределенность, связанную с бюджетной дисциплиной Италии (итальянское правительство не внесло в проект бюджета изменений, требуемых ЕС). В российском секторе высоколиквидных бумаг заметно подешевели Газпром (GAZP, -3.5%), Аэрофлот (AFLT, -3.2%), Новатэк (NVTK, -3.0%), ММК (MAGN, -2.8%), Алроса (ALRS, -2.7%), Магнит (MGNT, -2.6%).

Во втором эшелоне было отмечено снижение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Костромской сбытовой компании (KTSB) подешевели на 21.0%, Электроцинка (ELTZ) – на 18.2%, ТНС Энерго Ростов-на-Дону (RTSB) – на 15.0%.

Фондовые индексы США закрылись в среднем в минусе, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, по азиатским также наблюдается снижение.

Сегодня в начале торгов возможно углубление коррекции вниз по индексу РТС под давлением внешнего фона – на мировых рынках акций вновь преобладают продажи на фоне неопределенности в отношении бюджета Италии (резолюция Еврокомиссии ожидается сегодня) и перспектив сокращения монетарного стимулирования экономик США и Европы (заседание ЕЦБ пройдет в ближайший четверг). Кроме того, трейдеры продолжают следить за потоком корпоративной отчетности. Так, сегодня, помимо прочего, ожидается отчетность промышленных корпораций Caterpillar (14:30 мск) и Lockheed Martin (14:30 мск), а также телекоммуникационной компании Verizon (14:30 мск). На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация в области ниже 65.5 по паре доллар-рубль.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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