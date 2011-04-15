Рынок акций идет на слом восходящего тренда от мая 2017 года

Индекс Мосбиржи вчера попытался было нарисовать отскок и уйти выше важной отметки 2370 пунктов, но все желания купить бумаги быстро разбились о падение американских индексов. В результате рублевый индикатор закрылся на 1,55% ниже открытия.

По итогам торгов в понедельник Dow Jones снизился на 0,5%, а S&P 500 потерял 0,43%. Небольшой негатив рынок США получил от не очень убедительной отчетности ряда эмитентов, но все-таки складывается впечатление, что американские биржевые индексы собрались в коррекцию.

Сегодня с утра фьючерсы на них теряют порядка 0,8%, и следом за ними пойдет российский рынок: на открытии торгов мы можем потерять около 0,5%. Поддержкой для Индекса Мосбиржи теперь выступает отметка около 2250 пунктов, и если она будет пройдена, то можно будет говорить о сломе восходящего тренда от середины мая прошлого года.

Впрочем, ждать сильного снижения российских бумаг не следует: выручки большинства компаний растут, а это значит, что будут расти и дивиденды за этот год. Поэтому, как только снижение цены приведет к росту ожидаемой дивидендной доходности по отдельным бумагам в район 8-10%, на рынок придут свежие деньги, в том числе и консервативных инвесторов, которые захотят заработать с минимальным риском больше ставок по ОФЗ.

Поэтому шортами особо увлекаться не следует, помня также, что в последние дни рынок очень волатильный и может быстро сменить вектор движения.

Пара доллар-рубль на негативном внешнем фоне вчера проколола отметку 65, но закрепиться ниже не смогла. Скорее всего, сегодня мы увидим отскок выше 65,5 на фоне укрепления доллара на мировом рынке (пара евро-доллар ушла ниже 1,15) и падения цен на нефть в район 79,5 доллара за баррель.

Однако и играть против рубля среднесрочно опасно. Мы ждем, что при улучшении внешней конъюнктуры российская валюта уйдет как минимум к отметке 64,3 руб за доллар, где уже можно будет задумываться о покупке иностранной валюты.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







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