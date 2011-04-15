Рубль продолжает дорожать к своим конкурентам. Где предел его роста?

В понедельник, 22 октября, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» понизился на 24 коп. (-0,37%), до 65,25 руб., курс евро – на 63 коп. (-0,84%), до 75,78 руб.

Рубль завершил торги в плюсе. В начале недели он получила поддержку от налогового периода, от повышения индекса RGBI и ослабления евро на рынке Форекс. Нефтяные котировки поддержку оказали на американской сессии, чем нивелировали ослабление рубля против американской валюты.

Нисходящая коррекция рублевых пар носит локальный характер и в любой момент их направление может измениться. Неплохо бы было на этой неделе продавцам доллара сходить к уровню 64,50 руб. на фоне пика налоговых выплат. Это хороший уровень для очередной закупки.

В ноябре ожидается новый раунд санкций в отношении России. Все говорят, что рубль значительно ослабнет к иностранным валютам. Судя по его укреплению с 70,60 руб. до 64,89 руб. за доллар США, рынок уже заложил будущие санкции в цены, поэтому реакции может и не быть на них введение. В связи с этим покупки валюты должны происходить как можно ниже, чтобы можно было заработать на восходящей коррекции, потому что по ценовой модели вернуться к 70 руб. за доллар покупатели могут без особых усилий.

Расценивайте происходящее так: на рынке крупные игроки зарабатывают деньги и информационный фон, который они создают, помогает им на рынке крутить большие суммы. Когда толпа ожидает ослабления рубля, они им скидывают свою валюту. Затем фон меняется и курс корректируется.

Ещё чуть-чуть и сейчас многие эксперты начнут писать о целях 60-62 руб. за доллар США. Те, кто купил доллары по 69 руб. и 70 руб., будут закрывать убытки через продажу валюты. Кому? Крупным игрокам. Потом цена опять пойдет вверх. Это психология толпы, которая объясняет, почему толпа ошибается в большинстве случаев.

Курс доллара возвращался к уровню 64,99 руб. Технически продавцам ничего не мешает сходить в отметке 64,50 руб. Пара готова к коррекции, но всем хочется пониже купить валюту. Можно даже подкупать частями.

Евро/рубль на проблемах Италии упал ниже 75 руб., до 74,55 руб. С одной стороны, цена достигла своих целевых уровней. С другой, если давление на евро сохранится, то на фоне повышательной динамики нефтяных котировок следующим уровнем выступит 72 руб. за единицу европейской валюты. Сегодня нефть торгуется в минусе, но по ценовой модели может опять подорожать во второй половине дня. Пока понаблюдаю за рынком со стороны. Руку держу на пульсе, чтобы закупиться валютой.







Владислав Антонов, аналитик Альпари











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