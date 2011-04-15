Во вторник российские фондовые индексы вновь закрылись в минусе. Северсталь (CHMF) подешевела на 3.4%, Роснефть (ROSN) – на 2.2%, Норникель (GMKN) – на 2.0%. Рынки в целом оставались под давлением опасений, связанных с неопределенностью в отношении бюджета Италии, а также с сомнениями в отношении способности американских компаний поддерживать темпы роста прибыли, заложенные рынком в ожидания (эти сомнения отчасти усилились после публикации отчетности и комментариев менеджмента корпорации Caterpillar). Кроме того, возобновилась коррекция вниз на рынке нефти после заявления представителей Саудовской Аравии о готовности увеличить добычу в достаточном объеме, чтобы компенсировать снижение поставок из Ирана из-за санкций. Тем не менее, в российском нефтегазовом секторе нашлись бумаги, устойчивые к влиянию внешнего фона. Так, Новатэк (NVTK) вырос на 3.1% после сообщений СМИ о планах Саудовской Аравии инвестировать в проект «Арктик СПГ-2», Лукойл (LKOH) – на 2.1% на фоне ожидаемого увеличения веса бумаг компании в фондовом индексе MSCI Russia (что подразумевает увеличение спроса со стороны индексных фондов).

Во втором эшелоне не сложилось единой динамики движения цен. обыкновенные акции Галс-Девелопмент (HALS) подорожали на 8.7%, Бурятзолото (BRZL) – на 6.4%. Тем временем Электроцинк (ELTZ) подешевел на 8.0%, Росинтер Ресторантс (ROST) – на 5.2%.

Фондовые индексы США понизились в среднем на 0.5%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, азиатские пребывают в среднем в небольшом плюсе.

Некоторый «отскок» по азиатским фондовым индексам и фьючерсам на нефть Brent, хотя и дает основания для приостановки коррекции вниз по индексу РТС в начале торгов, может оказаться обманчивым. Основные источники риска для инвесторов на рынках акций остаются в силе. Еврокомиссия не одобрила проект итальянского бюджета, и теперь у правительства Италии есть три недели на внесение исправлений (или принятие бюджета без одобрения ЕС, что повлечет штрафы). Индикаторы волатильности по западным фондовым индексам по-прежнему находятся на сравнительно высоких уровнях, нервозность усиливается сомнениями в устойчивости роста прибыли американских компаний в условиях «торговых войн» и повышения стоимости кредитования. Сегодня внимание участников рынка может привлечь отчетность Boeing (до открытия торгов в США), AT&T (14:00 мск), Freeport-McMoRan (15:00 мск), Microsoft (23:09 мск), Ford Motor (23:15 мск). Кроме того, в станах еврозоны в течение дня выйдут данные по деловой активности (индексы PMI), а в США – статистика по продажам новостроек (17:00 мск) и запасам нефти (17:30 мск). На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение консолидации вблизи отметки 65.5 по паре доллар-рубль, оснований для сильных движений пока не наблюдается.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.