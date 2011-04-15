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24.10.2018

Фондовый рынок России может немного восстановить позиции на фоне роста нефтяных котировок

Рынок акций РФ в среду имеет некоторые шансы скорректироваться наверх на фоне восстановления цен на нефть, но все же останется под давлением геополитической напряженности в мире.
Накануне российский рынок закрылся негативной динамикой на фоне падения мировых рынков.
Индекс Мосбиржи по итогам сессии ослабел на 0,13%, до 2305,58 пункта, индекс РТС - на 0,87%, до 1106,82 пункта. Курс доллара вечером во вторник рос на 19 копеек, курс евро — почти на 40 копеек.
Основные фондовые площадки Азии в среду корректируются наверх после серьезного падения во вторник на опасениях за китайскую экономику. Американские индексы снизились по итогам торговой сессии вторника на 0,5% на фоне не очень хороших финансовых отчетов компаний. Кроме того,
инвесторы следят за развитием конфликта между США и Саудовской Аравией из-за убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Участники рынка опасаются, что США может ввести санкции против этой страны.
Основные биржи Европы закрыли торги вторника снижением индексов в пределах 2,2% из-за опасений участников рынка по поводу ситуации с дефицитным бюджетом Италии. Еврокомиссия сообщила о том, что она отклонила проект итальянского бюджета на 2019 год и просит страну пересмотреть бюджетный план.
При этом цены на нефть в среду растут после падения на 4% накануне.
Коррекция наверх идет после резкого спада, последовавшего за заявлениями министра энергетики Саудовской Аравии о том, что он не исключает увеличения добычи нефти в стране до 11-12 млн баррелей в сутки.



Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club





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