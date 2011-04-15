Рубль выдержал обвал цен на нефть и готов проявлять стойкость дальше

Во вторник, 23 октября, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» понизился на 26 коп. (+0,40%), до 65,50 руб., курс евро – на 32 коп. (+0,43%), до 75,11 руб.

Российская валюта сдала позиции иностранным валютам на фоне обвала цен на нефть. Из-за давления с нефтяного рынка она не удержалась около отметки 65,30 руб. за доллар США, хотя на глобальном валютном рынке гринбек закрылся снижением ко многим основным валютам.

Цена на нефть сорта Brent вышла из двухнедельного боковика и рухнула на 4,9% на фоне заявлений Саудовской Аравии о скором наращивании производства сырья и поддержании уровня предложения нефти после введения антииранских санкций.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих пообещал увеличить производство нефти до 11 млн баррелей в сутки по сравнению с текущими 10,7 млн баррелей в сутки.

Нефть подешевела почти на 5%, в то время как рубль ослабился к доллару на 0,4%. Он удержался исключительно благодаря налоговому периоду и приближению пика платежей в бюджет. Считаю, что участники рынка не будут реагировать на обвал нефти, пока она стоит больше $75 за баррель (важный уровень поддержки). Если она не устоит, вот тогда покупатели вздрогнут.

Цена российской нефти Urals привязана к нефти марки Brent. Сейчас баррель Urals стоит $73,1 за баррель или 4786 руб. за бочку – комфортная цена для правительства.

В среду, 24 октября, цена на нефть восстановилась на 0,7%, до $76,66. На торгах в Европе её рост может продолжиться, поскольку доллар США торгуется в минусе к основным валютам. На фоне налогового периода и дальнейшего подорожания нефти, рублевые пары сохранят боковую динамику. В первой половине дня жду от курса доллара возвращения к отметке 65,30 руб., а от курса евро – к 74,85 руб. К закрытию торгов возможно ослабление рубля.







Владислав Антонов, аналитик Альпари







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