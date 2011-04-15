Внешний фон на начало торгов нейтральный. Вечер в США закончился умеренными продажами, фьючерсы с утра в несущественном минусе. В Азии хорошая статистика по Японии поддерживает покупателей, основные региональные рынки в зелёной зоне, хотя рост и не большой.

Долговые рынки без больших изменений, обращают на себя внимание продолжающиеся покупки в UST-10. Таким образом, спрос на "качество" сохраняется, несмотря на осторожные попытки разворота коррекции.

В нефти был найден неожиданный повод для распродаж - пару недель назад слова о том, что ОПЕК и партнёры качают на максимуме, сказанные Саудовской Аравией, трактовались бы как признак близкого дефицита и нехватки мощностей.

Золото приостановило планомерный подъём. Промышленные металлы, напротив, в плюсе. Продовольствие с утра в смешанной динамике, но доминируют продавцы, хотя снижение везде небольшое.

Из макростатистики, которой сегодня много, отметим индексы деловой активности из еврозоны и США, данные по продажам на рынке жилья в США и запасы и добычу нефти - оттуда же.

Несмотря на возможный возврат нефти к росту, неоправданная даже с учётом налогового периода крепость рубля заставляет увеличивать девальвационный хедж. Отметим, что рубль крепок не сам по себе - подобная картина видна многим валютам развивающихся стран, но именно это заставляет готовиться к вероятной новой волне оттока средств долларовых инвесторов в США на фоне политических рисков и роста ключевой ставки.

Из российских дивидендных акций интересный для покупки уровень пришла ФСК ЕЭС.







Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка











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