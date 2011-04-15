Инвесторы не уверены в своих силах, доллар пытается довлеть над «европейцами»

Ситуация в сегменте рисковых активов сейчас выглядит неоднозначно. К завершению торгов в США основные индексы минимизировали потери. Азия начала с приличного роста, а закончила нейтрально, растеряв большую часть набранных в ходе сессии очков. Очередные заявления властей Поднебесной на тему стимулирования не оказали такого эффекта, как в начале недели.

Индексы Старого Света открылись умеренным ростом – в воздухе витает осторожность. Российский рынок стартовал на мажорной ноте: оба ведущих индекса – индекс МосБиржи и РТС повышаются чуть более чем на 0,5%. Впрочем, отечественные бенчмарки не смогут развить импульс, если к инвесторам на иностранных площадках по мере торгов не придет уверенность.

Тем временем торги на валютных рынках протекают под знаком укрепления доллара. Европейские валюты накануне удержались от просадки, но теперь снова находятся под давлением на фоне сохраняющейся политической неопределенности в регионе в сочетании с ростом доходности трежерис.

Сегодня еврозона и США публикуют показатели деловой активности в секторе услуг и обрабатывающей промышленности. Эти релизы способны внести определенные коррективы в динамику основных пар, хотя в целом диктовать направление движения валютам продолжит политика, где в центре внимания находятся Италия и Брекзит.

Стоит также обратить внимание на поведение котировок золота. Вчера драгметалл впервые с 17 июля вплотную подошел к отметке 1240. И хотя впоследствии цены прилично скорректировались, по итогам торгов остались в хорошем плюсе, а сегодня открылись небольшим гэпом вверх. Дальнейший подъем сдерживает сильный доллар, и в этом контексте прояснить ситуацию помогут данные PMI США, которые выйдут во второй половине дня. Слабые показатели придадут сил желтому металлу. В противном случае мы увидим откат в направлении уровня 1225 и ниже.







Натан Ламберт, руководитель департамента аналитики Global FX















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