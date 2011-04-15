Нефть рухнула, рубль нет

Минфин в очередной раз увеличивает предложение ОФЗ. Доллар растет на международном рынке Форекс. Рубль стабилен на фоне рухнувшей нефти.

Сегодня Минфин России в очередной раз проведет аукцион облигаций федерального займа. На этот раз инвесторам будет предложено бумаг на 20 миллиардов рублей. Это в два раза больше размещения, которое было сделано на прошлой неделе. Посмотрим, вернулся ли оптимизм на рынок российского госдолга и будет ли реализован весь объем предложения.

Тем временем американская валюта дорожает на международном валютном рынке Форекс. Происходит это на фоне очередных крупных размещений госбумаг США. На этой неделе инвесторам будет предложено казначейские облигации на сумму более 270 миллиардов долларов. Почти половина бумаг уже реализована в понедельник и вторник. Это вызвало бурную реакцию инвесторов и привело к укреплению американской валюты.

Курс доллара на московской бирже держится в районе 65 рублей 65 копеек, евро торгуется на уровне 74 рубля 95 копеек. Индекс ММВБ отскочил до 2330 пунктов, а котировки нефти марки Brent рухнули ниже 76 долларов за баррель. Курс биткоина по данным портала CoinMarketCap располагается в районе 6500 долларов за единицу.

Российский рубль выглядит крайне стабильным на фоне рухнувших нефтяных котировок. Локально поддержку отечественной валюте оказывает налоговая неделя. Завтра экспортерам предстоит выплатить НДПИ. После этого шансов на укрепление «деревянного» практически не остается. Напомним, ранее мы говорили, что стоит покупать американский доллар в диапазоне от 65 до 66 рублей. Ожидали возможного снижения ниже отметки в 65, на фоне налоговых выплат. Однако любые попытки прорваться ниже 65 заканчивались безуспешно. Вероятнее всего в конце октября в начале ноября нас ждет очередной виток снижения отечественной валюты. Первой целью для роста будет отметка в 67 рублей за доллар, а далее есть шанс укрепления вплоть до 68 рублей.







Глеб Задоя, руководитель департамента аналитики компании "АНАЛИТИКА Онлайн"











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