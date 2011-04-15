В начале торгов вероятно снижение по индексу РТС вслед за мировыми фондовыми индексами

В среду настрой трейдеров в секторе высоколиквидных бумаг был сравнительно оптимистичным. Некоторое смягчение внешнего фона еще в начале торгов дало основания для «отскока» по индексу РТС, в течение дня рынок проявил положительную реакцию на высказывания советника по национальной безопасности США Дж. Болтона о том, что решение по новым санкциям в отношении РФ пока не принято (впрочем, как вскоре выяснилось, имелась в виду вторая часть санкций в связи с «делом Скрипалей», в то время как перспективы принятия санкций в связи с предполагаемым вмешательством в предвыборный процесс остаются неопределенными). Лучше рынка вновь выглядел Лукойл (LKOH, +4.7%) на фоне ожидаемого увеличения веса бумаг компании в фондовом индексе MSCI Russia. Обыкновенные акции Сбербанка (SBER) подорожали на 3.9%, Газпром нефти (SIBN) – на 3.8%, Роснефти (ROSN) – на 1.9%.

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции ОАК (UNAC) подорожали на 8.3%, НКХП (NKHP) – на 7.4%, Галс-Девелопмент (HALS) - на 6.0%.

Фондовые индексы США понизились на 2.4% - 4.4%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы закрылись в среднем в минусе, по азиатским также наблюдается снижение.

Сегодня в начале торгов вероятно возобновление коррекции вниз по индексу РТС вслед за мировыми фондовыми индексами. Слабая отчетность отдельных компаний (включая AT&T, Texas Instruments и AMD) вернула на рынок США сомнения в способности эмитентов обеспечить достаточные темпы роста прибыли, чтобы оправдать текущие рыночные мультипликаторы – результатом стало возобновление снижения по фондовому индексу S&P 500 (к закрытию торгов в среду индекс оказался ниже уровня начала года), рост волатильности, а также снижение доходности по казначейским облигациям США (инвесторы, судя по характеру торгов, вновь рассматривают этот класс активов в роли «защитного»). На валютном рынке в начале торгов возможно повышение в направлении отметки 66.0 по паре доллар-рубль – наметившееся сокращение доходностей на рынке госдолга США может указывать на снижение склонности инвесторов к принятию риска в целом, что подразумевает возможность уменьшения спроса на валюты развивающихся рынков.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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