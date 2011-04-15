Рынок акций РФ на открытии последует вниз за мировыми биржами

Торги четверга на российском рынке акций, вероятно, начнутся достаточно существенным снижением на фоне активных распродаж на мировых рынках, но рынок сможет несколько поддержать позитив от заявлений властей США, что они пока не будут вводить новые санкции против России.

Российский рынок акций накануне показал неплохой рост после заявления представителя властей США о том, что страна пока не собирается вводить новые санкции против России. По итогам дня индекс Мосбиржи повысился на 1,34%, до 2336,49 пункта, индекс РТС - на 1,65%, до 1125,08 пункта. Рубль при этом был достаточно стабилен по отношению к доллару и смог отвоевать у евро психологическую отметку 74 рубля, выше которой он не поднимался с августа.

Основные фондовые индексы Азии в четверг демонстрируют сильное падение, в особенности японский Nikkei, который теряет 3% вслед за распродажами на американских рынках. Падение американского фондового индикатора NASDAQ накануне стало самым сильным с 2011 года.

Падение в США было обусловлено крайне слабой внутренней статистикой по рынку недвижимости страны. Так, продажи новых домов в США в сентябре сократились на 5,5% — до 553 тысяч, тогда как на рынке ожидали снижения показателя всего на 1,4%— до 627 тысяч.

Также негативную динамику накануне показали и европейские биржи, давление на них также оказала плохая макроэкономическая статистика. Индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) стран еврозоны в октябре снизился до 52,7 пункта, тогда как прогнозировалось снижение только до 53,9 пункта. Кроме того, крупнейший немецкий банк Deutsche Bank за 9 месяцев 2018 года сократил чистую прибыль в 2,2 раза — до 750 млн евро.

Мировые цены на нефть в четверг также снижаются, несмотря на некоторые попытки подрасти, которые они предпринимали накануне. Инвесторы продолжают отыгрывать данные о росте запасов нефти в США за неделю.







Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club











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