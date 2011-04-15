Рост рынка акций РФ носит временный характер

Рынок акций РФ закончил торги в среду на позитивной ноте на волне

ожидания того, что ЦБ РФ не будет повышать на этой неделе процентные ставки. Также его поддерживает возможность увеличение цен на сырую нефть в случае, если Саудовская Аравия не примет решение об увеличении объемов добычи, о чем местные власти заявляли ранее, а инвесторы снова переключат свое внимание на последствия санкций против Ирана со стороны США.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний потребительского (+2,28%), телекоммуникационного (+0,93%) и финансового (+0,78%) секторов.

Индекс ММВБ к концу торгов повысился на 1,54% и закрылся на отметке 2341.20 пункта. Индекс РТС подскочил на 1,69% и остановился на уровне 1125.47 пункта на фоне ослабления курса рубля к доллару и заметному его росту к евровалюте.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ торговались в зеленой зоне, поддерживаемые, с одной стороны, «стремлением» Саудовской Аравии расследовать убийство Хашогги и наказать виновных, а с другой, сильным снижением запасов сырой нефти в США за прошлую неделю, о чем свидетельствовали обнародованные сегодня данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США за прошлую неделю.

Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России выросла на 0,48%, до 76,81 доллара за баррель. Западно-техасская WTI подскочила на 1,14%, до 67,20 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии торговался разнонаправленно. Он немного снизился против доллара, но заметно вырос по отношению к евро, отыгрывая снижение пары евродоллар на форексе. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии поднялась на 0,05%, до 65,54 рублей за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» упала на 0,65%, до 74,66 рублей за один евро.

Мы воспринимаем рост рынка акций РФ как локальный, так как у него нет оснований для роста с фундаментальной точки зрения. К тому же, продолжающееся падение рынков акций в мире будет оказывать давление и на российский рынок.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital



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