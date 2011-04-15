Серьезных распродаж российских акций не будет

Российский рынок акций вчера выглядел очень сильно, прибавив по итогам дня 1,34% на негативном внешнем фоне, когда другие мировые площадки преимущественно снижались. Поддержку рынку оказали слова советника президента США Джона Болтона о том, что Америка пока не готовит новые санкции в дополнении к тем, что уже запланированы.

Позитив привносит и ожидаемая 11 ноября встреча Путина и Трампа. Прошлая полномасштабная встреча двух лидеров, прошедшая в середине июля, была мощным драйвером роста рублевых активов. Сейчас такого не повторится, поскольку мало кто питает надежды на серьезное улучшение отношений между двумя странами, но небольшой позитив на рынок она несет.

Однако уже после закрытия фондовой секции Московской биржи американские площадки, наметившие отскок после процентного падения на открытии, вновь резко уши в пике. По итогам дня Dow Jones упал на 2,41%, S&P 500 на 3,09%, а высокотехнологичный Nasdaq Composite и вовсе рухнул на 4,43%.

Как и раньше, особых причин для снижения фондовой Америки нет: опубликованная вчера статистика и отчеты ряда эмитентов хоть и были негативны, но не носили какого-то убийственного характера. Поэтому мы остаемся при своем мнении – перегретый американский рынок падает просто под своим весим, пришло время коррекции. И как долго она будет продолжаться – сказать трудно.

Серьезным выглядит и снижение нефти, которая под занавес вечерней сессии ушла в район 75,5 доллара. Накануне Минэнерго США сообщило о росте запасов нефти в стране на 6,3 млн баррелей, что вдвое превысило прогнозы аналитиков, но было существенно меньше оценки Американского института нефти (+9,88 млн баррелей). Поэтому негативная статистика уже была заложена в котировки и вечернее падение нефти объясняется исключительно снижением американских индексов.

В результате нефть, похоже, ушла в диапазон 75-80 долларов за баррель, где торговалась до последнего заседания мониторингового комитета ОПЕК+. Однако в ближайшие дни мы ждем отскока «черного золота» ближе к верхней границе указанного диапазона.

Сегодня с утра и американские фьючерсы, и нефть немного прибавляют, но этого недостаточно, чтобы нивелировать вечернее падение.

Поэтому мы ждем негативного открытия российского рынка акций. Не исключено, что Индекс Мосбиржи вновь уйдет в район поддержки 2305. Дальнейшая динамика отечественных акций будет зависеть от внешнего фона, но при развороте вверх американских фьючерсов и тем более позитивного открытия заокеанских фондовых площадок рост российских активов может быть серьезным. По-прежнему для лонгов интересны акции Сбербанка, «Газпрома» и «Лукойла».

Несмотря мировой негатив, рубль не сильно подвергался распродажам и вчера вечером закрылся на отметке 65,6 руб за доллар. Сегодня доллар немного снижается к основным мировым валютам, что вкупе с налоговым периодом поддержит российскую валюту. Скорее всего, пара доллар-рубль продолжит торговаться в диапазоне 65-65,5.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







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