Рубль получил неожиданную поддержку от Штатов

В среду, 24 октября, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 17 коп. (+0,26%), до 65,68 руб., курс евро понизился на 28 коп. (-0,38%%), до 74,82 руб.

Высокая волатильность на внутреннем валютном рынке сохранялась в течение дня. Торги на Московской бирже открылись ростом по доллару США и снижением по единой валюте. Ближе к американской сессии рубль резко укрепился к иностранным валютам на заявлениях советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона. На пресс-конференции в Баку он заявил, что Соединенные Штаты в настоящее время не планируют вводить дополнительные санкции против России.

На новостях пары доллар/рубль и евро/рубль отыграли все понесенные потери за предыдущие торговые сессии. Курс доллар снижался до 64,94 руб., курс евро – до 73,99 руб.

Рублю удалось сохранить прибыль только против евро, поскольку европейская валюта сильно подешевела на рынке Форекс. Пара евро/доллар ускорила падение на фоне срабатывания защитных стопов по длинным позициям ниже 1,1440 на фоне неопределённой ситуации вокруг Италии. ЕС отклонил проект дефицитного бюджета страны, дав правительству Италии две недели на его пересмотр.

На американской сессии давление на рубль оказал нефтяной рынок. К закрытию дня он растерял всю прибыль, перейдя в отрицательную область. Стоимость нефти марки Brent снизилась на 2,75%, до $75,40 за баррель. Нефть подешевела после выхода данных о запасах в США.

Согласно последним данным Минэнерго США, запасы нефти в стране выросли по итогам прошлой недели на 6,346 млн баррелей (прогноз был +3,33 млн баррелей), до 422,787 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 4,826 млн баррелей (прогноз был +1,5 млн баррелей), дистиллятов - на 2,262 млн баррелей (прогноз был +2,45 млн баррелей).

В четверг, 25 октября, нужно посмотреть ситуацию по нефти марки Brent: устоит ли поддержка на отметке $75 или нет. Если она устоит, то с восстановлением цены на черное золото до зоны $77,00-77,50, курс доллара вновь вернется к уровню 65 руб. Технически пара готова к ралли, но по времени – рано. А учитывая заявления Болтона, даже не знаешь теперь, до какого уровня ожидать повышения пары доллар/рубль. На фоне проблем в Италии в паре евро/рубль поддержка прослеживается на уровне 73,50 руб.







Владислав Антонов, аналитик Альпари







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