В четверг в секторе высоколиквидных бумаг не сложилось единой динамики движения цен. В то время как развивающиеся рынки в целом остаются под давлением опасений, связанных с негативным влиянием «торговых войн» и роста процентных ставок на мировую экономику, российские трейдеры находят поводы для оптимизма в потоке корпоративных новостей. Так, акции НЛМК (NLMK) подорожали на 2.7% после раскрытия сильных финансовых результатов (чистая прибыль и EBITDA выше прогнозов) за третий квартал текущего года и объявлении рекомендации по промежуточным дивидендам в размере 6.04 руб. на акцию. Тем временем в нефтегазовом секторе слабее рынка оказались Башнефть (BANE, -2.0%) и Газпром нефть (SIBN, -1.8%).

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Ярославнефтеоргсинтеза (JNOS) подорожали на 4.6%, Варьеганнефтегаза (VJGZ) – на 3.7%, Костромской сбытовой компании (KTSB) – на 3.4%.

Фондовые индексы США повысились на 1.6% - 3.0%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским наблюдается коррекция вниз.

Сегодня в начале торгов возможна некоторая коррекция вниз по индексу РТС под давлением внешнего фона. Обстановка на мировых финансовых рынках остается довольно нервозной, индикатор волатильности VIX находится выше своего среднего значения за прошедшие полгода, ивесторов разочаровала слабая динамика выручки интернет-гигантов Amazon и Alphabet, которые опубликовали отчетность вчера после закрытия торгов. Во второй половине дня повлиять на ожидания участников рынка могут данные по ВВП США (15:30 мск, предварительная оценка за третий квартал). На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое повышение по паре доллар-рубль вслед за индексом доллара (DXY). В 13:30 мск ожидается решение ЦБ РФ по ключевой процентной ставке, нейтральным для рынка можно будет считать сохранение ставки без изменений (7.5%).







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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