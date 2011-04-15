Акции РФ и рубль будут консолидироваться до ноября

Рынок акций РФ в четверг закрылся на негативной территории, подтверждая уже утвердившийся за ним тезис о собственной «жизни» на волне сложно предсказуемых тенденций на национальном финансовом рынке. Его снижение происходило вопреки позитивной динамике на рынках акций в Европе и США, а также локальному восстановлению цен на сырую нефть.

В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний энергетического (-1,27%), финансового (-1,26%) и

телекоммуникационного (-0,70%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги со снижением на 0,21% и закрылся на отметке 2331.59 пункта. Индекс РТС упал на 0,39% и остановился на уровне 1120.69 пункта на фоне ослабления курса рубля к доллару и евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ торговались в «зеленой» зоне на фоне разговоров о том, что, вероятно, Саудовская Аравия не начнет увеличивать объем добычи сырой нефти. Отметим, что предыдущее заявление об увеличении объема оказало на котировки сильное давление. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России прибавила 0,62%, до 76,64 доллара за баррель. Западно-техасская WTI выросла на 0,76%, до 67,33 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии получил поддержку, несмотря на возобновление роста доходности ОФЗ. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов «завтра» к завершению торговой сессии снизилась на 0,17%, до 65,56 рублей за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра упала на 0,37%, до 74,54 рублей за один евро.

Мы ожидаем продолжения консолидации на российском финансовом рынке в условиях высокой неопределённости, царящей на мировых рынках, а также ожидания очередных санкций США в отношении РФ, которые будут объявлены в ноябре.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital





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