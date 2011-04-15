Индекс Мосбиржи залег в боковик 2300-2370 пунктов

Американский рынок акций вчера неплохо отскочил: Dow Jones вырос на 1,63%, а S&P 500 на 1,86%. Однако такой рост не следует рассматривать как возобновление восходящего тренда, пока это больше похоже на небольшую коррекцию после предыдущего сильного снижения. Поэтому неудивительно, что после закрытия американского рынка акций фьючерсы на Dow Jones и S&P 500 пошли вниз. Снизилась и нефть, которая пытается подойти ближе к отметке 76 долларов.

Все это говорит в пользу того, что открытие российского рынка акций состоится в «красной» зоне. Утреннее снижение может составить около 0,3%. Дальнейшая динамика будет зависеть от внешнего фона, но вчера вечером было видно, что даже при росте фондовой Америки покупки на российском рынке давались с трудом.

Похоже, что на какое-то время Индекс Мосбиржи заляжет в боковик с границами 2300-2370 пунктов.

Продолжается рост доллара на мировом рынке. Пара евро-доллар сверху вниз подходит к отметке 1,135, индекс доллара превысил 96,4. Все это говорит о том, что сегодня давление на рубль будет усилено и заканчивающийся налоговый период уже может не спасти рубль от обесценивания. Поэтому уход российской валюты ближе к отметке 66 руб за доллар вполне вероятен.

На вечерние торги на валютном рынке может повлиять риторика Банка России, который сегодня проводит совет директоров, где одним из вопросов является ставка. С вероятностью, близкой к 100 процентам, можно предположить, что ставка останется неизменной, а вот последующие комментарии регулятора могут изменить ход торгов.

Нет особых поводов и для движения нефти, которая последние дни следует в основном за американскими индексами. Для выхода «черного золота» из диапазона 75-78 долларов нужны новые драйверы, которых пока на горизонте не видно.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР











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