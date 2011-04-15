Пессимистичные настроения на глобальных рынках пока сохраняются

В ходе вчерашнего дня аппетит к риску на рынках несколько улучшался (американские индексы прибавили за сутки 1,6-3%), однако улучшение настроений оказалось временным. Уже сегодня в Азии основные индексы региона вновь находятся на отрицательной территории, а фьючерсы на американские индексы теряют более половины вчерашних достижений.

Вчерашний рост американских индексов происходил во многом на росте сектора технологий и компаний FAANG – так, акции Alphabet и Amazon в преддверии публикации квартальной отчетности прибавляли 4,4% и 7,1% соответственно. Однако уже после публикации отчетности на постмаркете акции растеряли большую часть роста. Оценки прибыли обеих компаний заметно превысили уровень консенсус-прогнозов (13,1 млрд долл. при прогнозе в 10,5 млрд долл. для Alphabet и 5,8 млрд долл. при прогнозе в 3,3 млрд долл. для Amazon), однако показатели выручки по обеим компаниям не дотянули до ожидаемых.

Из других событий вчерашнего дня отметим заседание ЕЦБ (здесь не было никаких сюрпризов: ставки без изменения, программа выкупа активов завершится в декабре, рефинансирование купонов будет происходить еще «продолжительное время») и первое публичное выступление вице-главы ФРС Р.Клариды (Кларида поддерживает дальнейшее постепенное повышение ставки и считает, что курс ДКП в следующем году будет зависеть от темпов и стабильности инфляции). Сегодня наиболее ожидаемым событием дня является публикация первой оценки американского ВВП за 3 кв. Общий аппетит к риску на рынках пока остается сравнительно слабым, о чем отчасти свидетельствует и снижение уровня инфляционных ожиданий - спред между доходностями десятилетних treasuries и TIPS опустился уже до 2,05% (ниже 2,04% спред не уходил с января этого года). При этом каких-либо явных негативных драйверов для продолжения снижения пока, скорее, не наблюдается.

Российский рынок акций после явно негативного открытия торгов по ходу большей части вчерашнего дня демонстрировал заметное восстановление, закрывшись по итогам дня снижением всего на 0,2%. Краткосрочно на горизонте ближайшей пары сессий диапазон 2300-2350 пунктов может сохранять актуальность. Среднесрочно продолжаем считать текущие уровни по большинству бумаг сравнительно привлекательными.







Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"







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