Российский фондовый рынок остается слабым. Падение индекса МосБиржи продолжается четвертую неделю подряд – пробитие «быками» важной технической отметки 2377 оказалось ложным. Драматизировать ситуацию не будем потому что нефтяные цены отскочили наверх от технической поддержки 75 - 75,5, а индекс МосБиржи остается на повышательном тренде, сформированном в июне 2017 года (2260 на сегодня). Не будем драматизировать ситуацию и потому что у инвесторов остается интерес к фондовому рынку. Я, например, в ноябре задействован в различных семинарах Московской биржи в Калининграде, Ставрополе, Астрахани. Если бы не было интереса инвесторов, то и «гастролей» был не было. Сейчас у населения лишних денег нет – закредитованность растет в том числе и через займы МФО. Если раньше пенсионеры дисциплинировано возвращали микрозаймы, то сейчас и у них начался рост невозвратов. Вместе с тем у отдельных групп населения сохраняется интерес к вложениям на фондовом рынке через ИИС. Если есть внутренний инвестор, то не все пропало.

Почему наш рынок так слаб? Дело в том, что он «золотом не намазан» и относится к группе рынков развивающихся стран с которыми не все благополучно. К примеру, фондовый рынок Поднебесной начал снижаться еще в январе. Инвесторы обеспокоены перспективами для мирового экономического роста, в связи с торговыми разногласиями между Китаем и США, политикой повышения ставок ФРС США и беспокойствами касательно бюджета Италии. Особенно сильно инвесторов беспокоит замедление экономического роста в Китае, которое вызвало падение акций, валют, а также сырья. На китайском фондовом рынке на этой неделе наблюдается сильная волатильность, на фоне ряда заявлений от официальных лиц и принятия мер по поддержке рынка. Сегодня азиатские рынки продолжают падать, после выхода разочаровавших финансовых результатов у Alphabet и Amazon, которые усилили беспокойства касательно перспектив этого сезона отчетности в США, мировой торговли и экономического роста. Отчетность из США нас подводит потому что по ней была слишком высокая планка ожиданий.

Фондовый рынок США, тем временем отскочил, на фоне выхода хорошей финансовой отчетности Microsoft Corp. Интересно посмотреть на прогнозы американских аналитиков по фондовому рынку и экономике. В последнее время они стали пессимистичными. Аналитики ANZ отметили слабые показатели по заказам на товары длительного пользования, свидетельствующие в пользу того, что «инвестиции не растут, несмотря на стимулирование в виде сокращения налоговых ставок и репатриации доллара». «Это говорит о том, что толчок роста для ВВП со стороны бюджетного стимулирования может оказаться довольно кратковременным», – сказали аналитики ANZ.

Аналитики Capital Economics выпустили заметку, в которой предупреждают, что, по их прогнозам, отскок индекса S&P 500 в четверг – всего лишь временное явление, так как беспокойства инвесторов касательно экономического роста усиливаются. «Первое и самое главное беспокойство – что ужесточение монетарной политики ФРС и ослабление бюджетного стимулирования в США вызовут ухудшение экономических показателей в США. Второе – продолжение проблем с китайской экономикой, – сообщили аналитики Capital Economics в заметке. – Как мы уже давно говорим, эти беспокойства, вероятнее всего, будут усугубляться в течение ближайших 12 месяцев».

Сегодня выходит оценка ВВП США за третий квартал. ЦБ РФ рассмотрит вопрос о процентной ставке (большинство экспертов считает, что до промежуточных выборов в США ЦБ займет выжидательную позицию). Инвесторы ждут второго тура президентских выборов в Бразилии в воскресенье. Бразилия составляет примерно 45% ВВП Латинской Америки. Бразилия и Россия имеют сырьевые экономики. Бразильский рынок вырос вчера на 1,23%. По опросам, лидирует крайне правый кандидат Жаир Больсонаро, победа которого более выгодна инвесторам, чем победа левого кандидата. Победа Больсонаро позитивно скажется на фондовом рынке Бразилии.







Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»





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