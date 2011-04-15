Решение ЦБ РФ на рубль повлияет слабо, он остается во власти глобальных факторов

В четверг, 24 октября, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» понизился на 9 коп. (-0,14%), до 65,59 руб., курс евро понизился на 20 коп. (-0,27%), до 74,51 руб.

Торги по рублю завершились ростом. Его укреплению способствовало несколько факторов: налоговый период в России, восстановление цен на нефть и ослабление единой валюты на рынке Форекс.

Несмотря на существенное увеличение запасов нефти в США цена на нефть сорта Brent выросла c $75,33 до $77,03 (+$1,7). Нефть подорожала на технических факторах.

Курс евро к доллару США упал с 1,1433 до 1,1356 (-77 п). Распродажу евро вызвал глава ЕЦБ Марио Драги. На своей пресс-конференции он заявил, что ЕЦБ не станет выступать посредником в урегулировании итальянских проблем.

В пятницу, 26 октября, нефть торгуется в небольшом минусе. Пара доллар/рубль формирует разворотную формацию для роста. Ожидаю, что цена вернется к 65,15 руб. перед тем, как уйти вверх. Налоговый период близок к завершению, поэтому следим за динамкой цен на нефть и общим настроем игроков к рисковым активам. Пробой поддержки на отметке $75 за баррель (закрытие дня) запустит новую фазу озлобления рубля.

Евро тоже нащупал дно против рубля и в ближайшие дни по нему может начаться глубокая восходящая коррекция. Напомню, сейчас единая валюта находится под давлением из-за итальянских проблем. Если у банков, держащих государственные облигации, возникнут проблемы из-за растущей доходности на них, то пара евро/рубль может спокойно прогуляться до 72,50 руб. В пятницу по евро ожидается умеренное восстановление цены до 75,10 руб.

Сегодня состоится заседание ЦБ РФ, в ходе которого будет принято решение по ключевой ставке. Это важное событие для России, но оно не имеет такого же большого значения для валютного рынка. Если ключевая ставка останется без изменений, то ряд аналитиков полагает, что это может оказать краткосрочную поддержку российской валюте. Однако, на мой взгляд, для рубля сейчас важны внешние факторы – ситуация на рынке нефти, проблемы Италии в ЕС, угроза новых санкций и т.д.







Владислав Антонов, аналитик Альпари







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