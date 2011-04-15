Акции Yandex N.V. могут продолжить снижение

На фондовый рынок вернулась коррекция. Индекс Мосбиржи закрылся ниже 2300 п., на минимуме с конца августа. На положительной территории завершили день немного бумаг, среди них выступающие традиционно защитными инвестициями префы Сургутнефтегаза (+0,47%). Лидерами снижения стали бумаги Мосбиржи (-4,32%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 65-66. Незначительное ослабление российской валюты наблюдалось вечером на новости о возможном расширении санкций.

ЦБ сохранил ключевую ставку. Регулятор сохранил негативный прогноз по инфляции: выход на таргет в 4% к концу года и рост до 5% еще через год. Это главный мотив, почему ЦБ отказывается от снижения ставки. Важно отметить, что на этот раз ЦБ прямо указал в релизе на высокие шансы на ужесточение монетарной политики в случае роста инфляции, инфляционных ожиданий и нестабильности на финансовых рынках.

В фокусе отчетность Yandex (-0,87%). Ожидается, что выручка превысит 31 млрд руб., EBITDA – 9,1 млрд., а прибыль – 5,1 млрд руб. Однако, несмотря на сильные фундаментальные драйверы, бумага остается под давлением слухов о намерении банка с государственным участием войти в состав акционеров или проекты компании, а также новостей о планируемом ограничении иностранного участия. Кроме того, если результаты окажутся ниже ожиданий, то это станет дополнительным поводом для коррекции. Несмотря на благоприятную для роста техническую картину, акции IT-гиганта могут продолжить снижение на предстоящей неделе.

Возможно, неделя начнется со снижения. На динамику по-прежнему будет влиять ситуация на мировых площадках. Снижение ниже 2200 п. по индексу Мосбиржи на горизонте недели маловероятно. Ориентир по паре USD/RUB: 65,00-66,00.







Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»





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