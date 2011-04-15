Обвал на мировых рынках потянул вниз и рынок акций РФ

Рынок акций РФ закончил торги в пятницу сильным падением на фоне обвала рынков акций в Европе и США. Сигналы о явном начале торможения роста американской экономики, которые рынки получили из данных ВВП США за 3 квартал, продемонстрировавших заметное снижение до 3,5% с 4,2%, заставляет инвесторов избавляться от рискованных активов.

В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний финансового (-2,29%) металлургического (-2,15%), и

телекоммуникационного (-1,51%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги падением на 1,65% и закрылся на отметке 2293.22 пункта. Индекс РТС упал на 2% и остановился на уровне 1098.31 пункта на волне снижения курса рубля к доллару и евро.

Цены на сырую нефть к закрытию в РФ торговались разнонаправленно на фоне падения спроса на акции компаний в Европе и США. Цены, по большому счету, консолидируются на волне ситуации неопределенности, которая дирижирует рынками. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России выросла на 0,26%, до 77,09 доллара за баррель. Западно-техасская WTI потеряла 0,24%, до 67,17 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии упал против евро и доллара на волне небольшого снижения доходности ОФЗ, оставаясь в «боковике» в ожидании новых санкций в отношении России, которые будут представлены в ноябре. Решение ЦБ РФ оставить процентные ставки без изменений не оказало никакого влияния на курс рубля. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии поднялась на 0,34%, до 65,81 рублей за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» выросла на 0,46%, до 74,88 рублей за один евро.

Растущие риски торможения роста мировой экономики будут негативно влиять на спрос на акции компаний на только в мире, но и в РФ. Рубль, по нашему мнению, будет консолидироваться до объявления новых санкций США в отношении России.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital



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