В пятницу возобновилась коррекция вниз по индексу РТС. Настрой на мировых рынках акций оставался пессимистичным после сравнительно слабых результатов и прогнозов крупных эмитентов из интернет-сектора. Данные по ВВП США, опубликованные во второй половине дня, оказались лучше прогнозов, но этого оказалось недостаточным для восстановления оптимизма на рынках. В итоге Сбербанк (SBER) подешевел на 3.1%, Норникель (GMKN) – на 2.3%, Сеерсталь (CHMF) – на 2.1%, Газпром (GAZP) – на 2.0%.

Во втором эшелоне наблюдались разнонаправленные изменения цен. Обыкновенные акции РусАква (AQUA) подорожали на 5.7%, М. Видео (MVID) – на 4.5%. Тем временем Электроцинк (ELTZ) подешевел на 12.7%, Варьеганнефтегаз (VJGZ) – на 5.9%.

Фондовые индексы США понизились на 1.2% - 2.1%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, по азиатским пока не сложилось единой динамики движения.

Данные технического анализа указывают на некоторую поддержку вблизи уровня 1100 пунктов по индексу РТС. Между тем внешний фон заставляет говорить о сохранении рисков в отношении развивающихся рынков в целом – индикаторы волатильности остаются на сравнительно высоких уровнях, остается в силе неопределенность, связанные с Brexit и бюджетом Италии. Во второй половине дня в США будут опубликованы данные по инфляции (индекс PCE, 15:30 мск), которые могут повлиять на ожидания участников рынка в отношении денежной политики ФРС. На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение консолидации в диапазоне 65.5 – 66.0 по паре доллар-рубль.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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