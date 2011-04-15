Рынок акций РФ продолжит нисходящую динамику на фоне распродаж на мировых биржах

Фндовый рынок России в понедельник имеет риск продолжить существенное падение пятницы при сохранении крайне негативного настроя на мировых торговых площадках и некоторого снижения цен на нефть.

В пятницу он пробил вниз психологические уровни 1100 пунктов по индексу РТС и 2300 пунктов по индексу Мосбиржи на фоне распродаж на мировых рынках. По итогам сессии Мосбиржи обвалился на 1,65%, до 2293,22 пункта, а индекс РТС - на 2%, до 1098,31 пункта. Рубль также показывал негативную динамику и к доллару, и к евро. Вечером в пятницу по отношению к доллару он терял в пределах 20 копеек, а к евро - 30 копеек.

Основные фондовые индексы США в пятницу падали в пределах 3% на фоне слабой корпоративной отчетности крупнейших американских компаний. Не смогли изменить настроения инвесторов даже данные первой оценки роста ВВП США за третий квартал.Также существенным падением закрылись в пятницу и азиатские биржи, которые продолжают соответствующую динамику и в понедельник..

Европейские биржи также продемонстрировали снижением на 0,9-1,3% по основным индексам. Инвесторы ждут решения рейтингового агентства S&P по рейтингу Италии, ожидая ухудшения прогноза по рейтингу до негативного на фоне дефицитного бюджета.

Мировые цены на нефть в пятницу немного корректировались наверх, однако в понедельник вновь показывают негативную динамику, символически дешевея на 0,01%. На прошлой неделе число буровых установок в США выросло на две - до 875 штук.







Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club











В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.