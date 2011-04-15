Поводов для улучшения настроений на рынках пока не хватает

По итогам прошлой торговой недели MSCI World потерял 3,9%, MSCI EM снизился на 3,3%. Вновь обращаем внимание на тот факт, что в последние недели на фоне общего слабого риск-аппетита на глобальных рынках развивающиеся рынки не демонстрируют большее падение по сравнению с развитыми – возможно отчасти данная картина свидетельствует о том, что за последние полгода emerging markets уже учли существенную долю негатива.

Что касается общего новостного фона, то нельзя сказать, что в последние недели он значительным образом ухудшился. Сезон квартальной корпоративной отчетности в Штатах пока складывается примерно в рамках ожиданий, каких-либо изменений в ожиданиях дальнейших монетарных курсов ведущих регуляторов, скорее, не наблюдается (не считая увеличения стимулирования от Китая), опубликованная в пятницу первая оценка ВВП США за 3 кв. превысила прогноз (3,5% при прогнозе в 3,3%). При этом коррекция индекса S&P 500 с максимумов конца сентября уже превысила 10%. Подобную картину (резкое снижение широкого рынка без явного ухудшения новостного фона) мы наблюдали и в феврале.

Начало недели проходит на глобальных рынках в смешанном ключе – основные индексы азиатско-тихоокеанского региона торгуются сегодня смешанно, фьючерсы на американские индексы находятся в легком плюсе. Из событий экономического календаря на сегодняшний день выделим публикацию данных по расходам на личное потребление в США (ожидается сохранение показателя в годовом исчислении на уровне в 2%).

Российский рынок акций в конце прошлой торговой недели продолжал оставаться под серьезным давлением – индекс Мосбиржи вновь опускался в диапазон 2275-2300 пунктов. По итогам прошлой торговой недели единственным сектором, продемонстрировавшим положительную динамику, стал потребительский (+1,8%). Продолжаем следить за сезоном квартальной отчетности, и на этой неделе основное внимание будет приковано к показателям Сбербанка, Детского мира (оба отчитываются в четверг) и ММК (пятница). По-прежнему считаем текущие уровни по индексу Мосбиржи сравнительно привлекательными.







Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"







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