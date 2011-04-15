Рубль на перепутье: удастся ли ещё усилиться?

В пятницу, 26 октября, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 12 коп. (+0,19%), до 65,72 руб., курс евро - на 33 коп. (+0,45%), до 74,95 руб.

По итогам пятничных торгов российская валюта подешевела к иностранным валютам. Негативное влияние на рубль оказало снижение интереса к риску из-за падения мировых фондовых индексов. Их падение обернулось всплеском спроса на японскую иену. По итогам дня SP500 упал на 1,19%, DJIA – 1,73%, NASDAQ – на 2,06%. Распродажа акций усилилась после публикации квартальных отчетов крупных компаний, таких как Amazon и Alphabet, а также американской статистики.

Восстановление цен на нефть сдержало ослабление рубля против американского доллара. Баррель Brent подорожал с $75,75 до $77,98. Участники рынка не отреагировали на решение ЦБ РФ сохранить ставку на уровне 7,5% годовых.

В понедельник, 29 октября, нефть торгуется в небольшом минусе. Покупателям в нефти нужно поднять цену до $79,50 за бочку, чтобы ралли продолжилось. Пока нефтяной рынок находится в коррекционной фазе после падения цены 24 октября до $75,33 за баррель.

Пик налоговых платежей прошел. Рубль остался без поддержки. Помимо него негативное влияние на валюты развивающихся рынков оказывает ослабление юаня. Его курс падает шесть месяцев вследствие эскалации торгового конфликта Китая с США. Покупатели в долларе готовятся проходить отметку в 7,00 юаней.

Технически рублевые пары стоят для роста. Я считаю, что пара доллар/рубль должна вернуться к 65,22 руб. Нужно проверить силу покупателей, готовы они к покупкам доллара или нет. Если они будут защищать зону 65,10-65,25 руб., то можно рубли переводить в доллар. Нисходящая коррекция до 60,25 руб. с последующим отскоком усилила разворотную модель в паре доллар/рубль.

Пара евро/рубль тоже готова к росту, но здесь немного сложнее, поскольку евро находится под давлением со стороны неопределённости вокруг Италии и процесса Brexit. Если покупатели смогут удержать цену на уровне 74,50 руб. в течение двух дней, то и евро можно подкупать за рубли.







Владислав Антонов, аналитик Альпари







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