Нефти нужен стимул для рывка

В пятницу котировки нефти торговались в режиме умеренного восстановления, но по итогам торговой пятидневки снова просели – третью неделю подряд. Brent никак не может вернуться выше уровня 78 и на утренней сессии в понедельник пытается пойти по пути наименьшего сопротивления – вниз, хотя давление пока выглядит умеренным.

Распродажи на мировых фондовых площадках продолжаются. В пятницу просадка американских индексов помешала баррелю продвинуться выше, а сегодня на котировки давит снижение азиатских бенчмарков, которое угрожает перекинуться и на Европу.

Между тем, по данным Baker Hughes, на прошлой неделе число действующих буровых установок в Штатах выросло еще на 2 единицы, до нового максимума марта 2015 года. Как индикатор будущее добычи, показатель предполагает наращивание объемов производства на сланцевых месторождениях в ближайшие недели, за чем рынок будет внимательно следить.

С технической точки зрения, для улучшения краткосрочного настроя Brent необходимо прорваться через отметки 78. Чем дольше актив остается ниже этого уровня, тем выше угроза развития более агрессивного медвежьего отката. В ближайшей перспективе потенциал роста цен, вероятно, будет сдерживаться нежеланием инвесторов рисковать.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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