В понедельник коррекция вниз по индексу РТС приостановилась – с позиций технического анализа, поддержка была найдена вблизи уровня 1100 пунктов. Внешний фон способствовал сокращению спекулятивных коротких позиций – опасения в отношении финансовой стабильности в Италии смягчились после подтверждения суверенного рейтинга страны на инвестиционном уровне международным рейтинговым агентством Standard&Poor’s. Благоприятный для рынка характер носили и некоторые корпоративные новости. Так, Новатэк (NVTK) вырос на 3.0% на фоне сообщений об обсуждении правительством проектов строительства железнодорожной ветки к порту Сабетта и обеспечения морских перевозок СПГ. В заметном плюсе закрылся и Аэрофлот (AFLT, +2.7%), генеральный директор которого сообщил о планах заметного увеличения пассажиропотока, выручки и капитализации в течение ближайших пяти лет. Акции Сбербанка (SBER) подорожали на 2.5%, Магнита (MGNT) – на 2.3%, корпорации Алроса (ALRS) – на 2.0%, ВТБ (VTBR) – на 1.8%, Роснефти (ROSN) – на 1.1%.

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Нижнекамскшины (NKSH) подорожали на 7.7%, Галс-Девелопмент (HALS) – на 6.0%, Кузбасской топливной компании (KBTK) – на 3.4%.

Фондовые индексы США понизились еще на 0.7% - 1.6%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским также наблюдается повышение.

Сегодня в начале торгов возможно продолжение наметившегося «отскока» по индексу РТС благодаря смягчению внешнего фона. Вчера сообщения о планах США объявить о новых пошлинах на китайский импорт вызвали усиление продаж на американском рынке акций, но позже настрой трейдеров поменялся благодаря заявлению президента США Д. Трампа о готовящейся «большой сделке» с Китаем (хотя президент и оговорился, что китайская сторона, возможно, пока не готова к соглашению). Торги на азиатских фондовых площадках сегодня начались в оптимистичном ключе, но волатильность на рынках в целом остается повышенной, рост может оказаться неустойчивым. На валютном рынке актуальным сценарием остается консолидация в диапазоне 65.5 – 66.0 по паре доллар-рубль, оснований для сильных движений пока нет.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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