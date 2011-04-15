Тема торговых противоречий США-Китай вновь выходит на первый план

В ходе вчерашнего дня Д.Трамп в интервью Fox News заявил о том, что «торговая сделка с Китаем должна быть крупной», «США хотели бы договориться прямо сейчас», но «Китай пока не готов». После этого в Bloomberg появились сообщения о том, что в случае провала переговоров между Д.Трампом и С.Цзыньпинем в конце ноября США прорабатывают объявить пошлины на весь импорт из Китая.

Американские фондовые индексы вчера на этом фоне вновь оказались под заметным давлением, однако сегодня в Азии негатив постепенно нивелируется. Китайские власти продолжают поддерживать собственный рынок стимулирующими мерами и вербальными интервенциями – сегодня обсуждаются новости о том, что Комиссия по ценным бумагам Китая будет поощрять инвестиции и байбэки от страховых компаний. Поскольку вопрос торговых ограничений США-Китай на текущий момент принципиален, по всей видимости, участники рынка с нетерпением будут ожидать встречи лидеров США и КНР в конце ноября, а до этого момента какого-либо прояснения по вопросу торговых пошлин вряд ли имеет смысл ожидать.

Текущая коррекция по индексу S&P 500 уже превысила 11%. Из ближайших ключевых событий для рынка отметим публикацию отчетности Apple (четверг), данных по американскому рынку труда за октябрь (пятница) и предстоящие на следующей неделе промежуточные выборы в Конгресс США (следующий вторник). Локально рисковые активы на текущий момент выглядят уже перепроданными, и в базовом сценарии на горизонте ближайших дней ожидаем постепенной стабилизации ситуации.

На российском фондовом рынке вчерашний день проходил в позитивном ключе (индекс Мосбиржи прибавил более 1%), однако все вчерашнее снижение американских фондовых индексов пришлось на период уже после закрытия основной торговой сессии на Московской бирже. Локально на горизонте нескольких торговых сессий по индексу Мосбиржи ориентируемся на диапазон 2300-2350 пунктов. В секторальном разрезе вновь динамику лучше рынка вчера демонстрировал потребительский сектор (+1,3%), и в этом контексте сегодня внимания заслуживают комментарии Совета директоров Магнита относительно дивидендной политики компании.









Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"







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