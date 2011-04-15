Рост рынков вряд ли будет длительным

Рынок акций РФ закончил торги в понедельник в «зеленой» зоне,

поддерживаемый общим ростом фондовых рынков в Европе и США, который, вероятно, больше похож на закрытие заметного количества коротких позиций и открытия спекулянтами краткосрочных сделок на покупку. Поддержку акциям компаний также оказывает положительная в целом корпоративная отчетность.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний энергетического (+1,66%), потребительского (+1,05%) и

финансового (+1,03%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги ростом на 1,04% и закрылся на отметке 2317.06 пункта. Индекс РТС подскочил на 1,30% и остановился на уровне 1112.61 пункта на фоне повышения курса рубля к доллару США и евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ торговались с понижением,

оставаясь в плену неопределенности и под влиянием высокого уровня

волатильности. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России снизилась на 0,22%, до 77,46 доллара за баррель. Западно-техасская WTI упала на 0,62% до 67,17 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии вырос против евро и доллара, но по-прежнему остается в фазе консолидации в довольно узких диапазонах в ожидании новых санкций со стороны США, о которых будет объявлено в ноябре. Также поддержку ему оказало снижение доходности ОФЗ. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов «завтра» к завершению торговой сессии потеряла 0,20%, до 65,58 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра» снизилась на 0,21%, до 74,76 рубля за один евро.

Мы рассматриваем рост фондовых рынков в понедельник как локальный отскок перед возобновлением снижения.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital



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