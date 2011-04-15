Фондовый рынок РФ может вырасти

Российский рынок акций на торгах во вторник может подрасти вслед за азиатскими и европейскими биржами, которые поддержали предложения властей Китая о помощи китайской экономики в связи с возможными новыми импортными пошлинами США.

Накануне российский рынок также вырос, отыгрывая улучшение внешней конъюнктуры и относительно стабильный курс рубля. По итогам торгов индекс Мосбиржи повысился на 1,04%, до 2317,06 пункта, а индекс РТС - на 1,30%, до 1112,61 пункта. Вечером в понедельник курс доллара снижался на 3 копейки, курс евро — на 15 копеек.

Основные фондовые индексы США потеряли в понедельник 0,7-1,6% на фоне опасений по поводу очередного обострения торговых отношений с Китаем. Так, американские власти в декабре могут объявить об очередном повышении пошлин на некоторые импортные товары из Китая. В ответ на это власти страны планируют снизить налог на покупку автомобилей для своих граждан на 50%.

Китайские инвесторы уже оценили предлагаемые меры по поддержке экономики страны - основные индексы Азии растут во вторник в пределах 1,7%.

Европейские биржи накануне закрылись ростом индексов на 0,4-1,3% вслед за ростом акций автомобильного сектора, которые отреагировали на возможность сокращения Китаем налога на покупку автомобилей. Вместе с тем, участники торгов пока оценивают новость о том, что Ангела Меркель уйдет с поста канцлера в 2021 году.

Мировые цены на нефть продолжают снижаться на фоне сокращения опасений по поводу возникновения дефицита нефти на рынке. Так, представитель Ирана сообщил, что экспорт иранской нефти из-за санкций США не упадет ниже уровня в 1 млн баррелей в сутки.







Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club



















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