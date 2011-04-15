Как профицит бюджета повлияет на рубль?

Глава Минфина Антон Силуанов сказал, что даже в случае принятия новых санкций США, курс рубля останется устойчивым. По его мнению, главная причина для этого - профицитный бюджет.

Профицит бюджета - действительно редкий случай в последние годы и несомненное большое благо для экономики и рубля. В 2012-2017 годах наблюдался дефицит бюджета, причём в 2016 г. он достиг максимума в 3,5% ВВП, затем снизился в 2017 г. до 1,5%. А в 2019 г. профицит составит 1,8% ВВП, согласно проектировкам Минфина.

Это связано прежде всего с уникальным сочетанием высоких нефтяных цен и низкого курса российской валюты. Баррель нефти при экспорте приносит сейчас выручку порядка 5 000 руб., тогда как в прошлые годы этот показатель составлял примерно 3200 руб. Поэтому экспортная конъюнктура обеспечивает гораздо больший приток рублей в страну и в казну.

Соответственно, это значительно ослабляет давление на рубль из-за ухода капитала из России вследствие санкций. Парадоксально вот что. Санкции, с одной стороны, резко снижают курс рубля из-за уменьшения спроса на него от нерезидентов. Но с другой стороны, этот низкий из-за санкций курс обеспечивает рост поступления рублей от экспорта, что не даёт нашей валюте упасть ещё сильнее.

Новые, «адские» санкции от Конгресса США в ноябре очень вероятны. Но если будет запрет на покупку российских гособлигаций иностранными инвесторами, то дополнительный отток спекулятивных средств действительно не окажется катастрофичным. Профицит бюджета уменьшает необходимость во внешних займах. Гораздо опаснее блокировка валютных корсчетов российских банков, через которые идёт подавляющая часть расчётов по экспорту и импорту России. В случае принятия санкций в таком виде, который рассматривается в США сейчас, рубль способен значительно ослабнуть. Профицит бюджета ограничит, но не остановит данный процесс, и доллар может подскочить к 72-75 руб. в конце 2018 - начале 2019 г.

Но если санкции в реальности окажутся не столь «адскими», как их называют в самих США, то российская валюта не потеряет много. Рубль в таком случае может даже укрепиться, поскольку в его нынешний низкий курс заложена вероятность дополнительных санкций. В этом случае вероятен курс в районе 64-65руб за доллар.

Таким образом, конфигурация грядущих санкций - пожалуй, основной фактор изменения котировок рубля на ближайшие месяцы, создающий сейчас неопределённость. При этом, безусловно, многое будет зависеть и от сырьевых цен,и от возобновления или невозобновления покупки валюты Минфином на рынке по «бюджетному правилу».







Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК Телетрейд











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