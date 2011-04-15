Во вторник в секторе высоколиквидных бумаг наблюдались разнонаправленные изменения котировок. Продолжился рост по бумагам Аэрофлота (AFLT, +4.5%). Акции Московской биржи (MOEX) подорожали на 4.2%, Магнита (MGNT) – на 1.8%, Газпром нефти (SIBN) – на 1.4%. Тем временем Новатэк (NVTK) подешевел на 3.4%, Лукойл (LKOH) – на 1.9%, НЛМК (NLMK) – на 1.1%. С позиций технического анализа, вблизи уровня 1100 пунктов по индексу РТС была найдена поддержка, но пока нет достаточных оснований, чтобы диагностировать восстановление восходящего тренда. Внешний фон в течение дня был скорее нейтральным, волатильность на западных фондовых площадках оставалась сравнительно высокой на фоне продолжения потока корпоративной отчетности.

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Северо-Западного морского пароходства (SZPR) подорожали на 7.3%, М.Видео (MVID) – на 4.8%, Якутскэнерго (YKEN) – на 4.2%.

Фондовые индексы США повысились на 1.6% - 1.8%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправлено, по азиатским наблюдается повышение.

Сегодня в начале торгов возможно повышение по индексу РТС под воздействием внешнего фона. Опасения, ранее оказывавшие давление на рынок акций США, немного смягчились после выхода хорошей отчетности отдельных эмитентов, включая Under Armour и Akamai Technologies. На нефтяном рынке также отмечено некоторое повышение после выхода данных API, показавших замедление роста запасов сырой нефти в США. Данные минэнергетики США по запасам нефти выйдут сегодня в 17:30 мск. На валютном рынке консолидация в диапазоне 65.5 – 66.0 по паре доллар-рубль остается базовым сценарием. В то время как улучшение обстановки на рынке энергоносителей оказывает поддержку рублю, повышение по индексу доллара (DXY) имеет противоположное влияние на курс рубля.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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