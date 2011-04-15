Аппетит к риску на глобальных рынках пытается стабилизироваться

Американские фондовые индексы в ходе вчерашнего дня продемонстрировали позитивную динамику, прибавив 1,6-1,8%. В США продолжается сезон квартальной корпоративной отчетности, и наибольший интерес вчера приковывали показатели Facebook – здесь наблюдается та же картина, что и с показателями Alphabet и Amazon – рост прибыли превысил уровень консенсус-прогноза (1,76 долл. на акцию при прогнозе в 1,46 дол.), объем выручки не дотянул до ожиданий (13,73 долл. при прогнозе в 13,77 долл.).

Опубликованные сегодня с утра индексы деловой активности PMI Китая вышли в негативном ключе – замедления показателя в производстве с 50,8 б.п. до 50,2 б.п. (минимум с лета 2016 г. и опасное приближение к рубежу в 50 пунктов) и в непроизводственном секторе – с 54,9 б.п. до 53,9 б.п. Тем не менее, какой-либо негативной реакции на азиатских площадках не наблюдается – большинство индексов региона демонстрируют положительную динамику, и на текущий момент участники рынка в большей степени склонны реагировать на стимулирующие меры и вербальные интервенции китайских властей. В целом настроения на глобальных рынках понемногу стабилизируются. Продолжаем ждать завтрашней отчетности Apple и пятничных данных по рынку труда в США.

На российском фондовом рынке давление вчера возобновилось - индекс Мосбиржи ослаб на 0,7%. На фоне снижения нефтяных котировок хуже рынка смотрелись акции нефтегазового сектора. Однако стабилизация ситуации на рынке нефти и некоторое восстановление аппетита к риску на глобальных рынках сегодня может способствовать возвращению индекса Мосбиржи в диапазон 2300-2350 пунктов.

Продолжается сезон квартальной отчетности российских компаний. Сегодня внимания могут заслуживать отчет по РСБУ Аэрофлота и операционные результаты ГМК Норникель. До конца текущей недели основной интерес может быть прикован к завтрашней отчетности по МСФО Сбербанка и аналогичным показателям от ММК в пятницу.







Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"







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