Рынок акций РФ стартует позитивно

Российский рынок акций на открытии торгов в среду может подрасти на фоне наметившейся коррекции наверх в мировых ценах на нефть и общего улучшения настроений инвесторов на мировых рынках.

Накануне он снизился по основным индексам на фоне падения мировых цен на нефть. Индекс Мосбиржи потерял 0,74% и сократился до 2299,98 пункта, индекс РТС - 0,65% и снизился до 1105,33 пункта. Курс доллара вечером во вторник снижался на 25 копеек, курс евро — более чем на 30 копеек.

Основные американские фондовые индексы накануне уверенно выросли, увеличившись более чем на 1,5% на фоне сильной статистики и корпоративной отчетности. Так, индекс доверия потребителей в США в октябре вырос до 137,9 пункта, тогда как ожидался рост только до 136 пунктов. А прибыль Coca-Cola по итогам девяти месяцев увеличилась на 39% - до $5,6 млрд.

Азиатские биржи в основном растут в среду, прибавляя в пределах 1,2% после сообщения о том, что Банк Японии ожидаемо сохранил процентную ставку на уровне минус 0,1%.

В Европе основные фондовые индексы накануне показывали разнонаправленную динамику на фоне неоднозначной отчетности компаний региона. В частности, BP отчиталась о росте чистой прибыли по итогам третьего квартала в 1,9 раза – до $3,3 млрд. При этом банковская группа BNP Paribas и авиаперевозчик Lufthansa выпустили слабые финансовые отчеты.

Мировые цены на нефть в среду корректируются наверх и находятся выше отметки $76 за баррель марки Brent. Участники рынка ждут вступления в силу новых санкций США против Ирана, после начала действия которых Иран может сильно сократить экспорт нефти на мировой рынок.







Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club











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