Инвесторы из РФ ждут санкций из Америки

Рынок акций РФ закончил торги во вторник заметным падением на волне снижения цен на сырую нефть, несмотря на положительную динамику основных фондовых индексов в США. Создается впечатление, что многие рыночные игроки закрывали позиции в преддверии длинных праздников в России, а также ожидания новых санкций от США, о которых будет объявлено в ноябре.

В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний нефтегазового (-1,81%), нефтехимического (-1,34%) и

энергетического (-1,15%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги падением на 0,74% и закрылся на отметке 2299.98 пункта. Индекс РТС потерял 0,65% и остановился на уровне 1105.33 пункта на фоне продолжения повышения курса рубля к доллару и евровалюте.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ упали на волне явного торможения роста экономики стран зоны евро, что указывает на высокую вероятность снижения роста и мировой экономики. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России упала на 1,02%, до 76,56 доллара за баррель. Западно-техасская WTI снизилась на 1,52%, до 66,53 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии вырос против евро и доллара, но все также консолидируется в боковых диапазонах в ожидании новых санкций из Америки в отношении России, о которых станет известно в ноябре перед выборами в Конгресс. Снижение доходности ОФЗ поддерживает курс рубля. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии снизилась на 0,45%, до 65,55 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» упала на 0,60%,

до 74,49 рубля за один евро.

Мы продолжаем ожидать консолидации на российском финансовом рынке до объявления новых санкций из США.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital















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