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31.10.2018

Инвесторы из РФ ждут санкций из Америки

Рынок акций РФ закончил торги во вторник заметным падением на волне снижения цен на сырую нефть, несмотря на положительную динамику основных фондовых индексов в США. Создается впечатление, что многие рыночные игроки закрывали позиции в преддверии длинных праздников в России, а также ожидания новых санкций от США, о которых будет объявлено в ноябре.
В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции
компаний нефтегазового (-1,81%), нефтехимического (-1,34%) и
энергетического (-1,15%) секторов.
Индекс ММВБ закончил торги падением на 0,74% и закрылся на отметке 2299.98 пункта. Индекс РТС потерял 0,65% и остановился на уровне 1105.33 пункта на фоне продолжения повышения курса рубля к доллару и евровалюте.
Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ упали на волне явного торможения роста экономики стран зоны евро, что указывает на высокую вероятность снижения роста и мировой экономики. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России упала на 1,02%, до 76,56 доллара за баррель. Западно-техасская WTI снизилась на 1,52%, до 66,53 доллара за баррель.
На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии вырос против евро и доллара, но все также консолидируется в боковых диапазонах в ожидании новых санкций из Америки в отношении России, о которых станет известно в ноябре перед выборами в Конгресс. Снижение доходности ОФЗ поддерживает курс рубля. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии снизилась на 0,45%, до 65,55 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» упала на 0,60%,
до 74,49 рубля за один евро.
Мы продолжаем ожидать консолидации на российском финансовом рынке до объявления новых санкций из США.



Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital







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