Рубль не реагирует на падение нефтяных котировок

Во вторник, 29 октября, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» понизился на 29 коп. (-0,44%), до 65,56 руб., курс евро - на 49 коп. (-0,66%), до 74,39 руб.

Рубль открылся ростом на Московской бирже и завершил торги в плюсе по отношению к доллару США и евро. Он не реагировал на падение нефтяных котировок и снижение индекса RGBI (индекс государственных облигаций России). Ранее я уже отмечал, что пока цена на Brent торгуется выше $75 долларов за баррель, рубль не будет реагировать на её падение.

Минфин запланировал на среду проведение двух аукционов по размещению ОФЗ. Заявленный объем двух выпусков составляет 20 млрд руб. После аукционов смотрим за поведением индекса RGBI. Если он не снизится, значит участников рынка аукционы устроили. В этом случае внимание переключаем на нефть и новости из США и Италии.

Евро на глобальном валютном рынке остается под давлением из-за ранее опубликованной негативной макроэкономической статистики и неопределённости вокруг Италии.

В среду на торгах в Азии баррель Brent стоит $76,35 (+0,16%). Цена находится в фазе консолидации, как и пара доллар/рубль. У меня в целях ничего не изменилось. Хочется увидеть снижение курса доллара до 65,25 руб., курса евро – до 73,6, руб. Крупные игроки находятся в рубле (юридические лица), поэтому он успешно противостоит снижению цен на нефть.







Владислав Антонов, аналитик Альпари







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