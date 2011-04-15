После гэпа на открытии Индекс Мосбиржи возьмет цель на 2330

На удивление российский рынок акций вчера выглядел очень слабо на хорошем внешнем фоне. По итогам дня Индекс Мосбиржи потерял 0,74% и закрылся чуть ниже отметки 2300 пунктов. Одним из факторов отсутствия покупок на растущей фондовой Америке стали страхи падения индексов США после завершения российских торгов. В предыдущие дни мы неоднократно видели, как, открываясь в хорошем плюсе, американские бумаги под занавес торгов уходили в столь же хороший минус.

Вчера такой сценарий заокеанскими трейдерами был проигнорирован: Dow Jones вырос на 1,77%, S&P 500 прибавил 1,57%. В добавок к этому, сегодня с утра фьючерсы на эти индексы прибавляют порядка 0,3%, в «зеленой» зоне и азиатские рынки. Все это говорит о том, что Индекс Мосбиржи откроется ростом в районе 0,5-0,7%, а потом восхождение вверх может быть продолжено. Ближайшей целью роста станет отметка 2330 пунктов.

Ложкой дегтя в сегодняшней утренней картине является нефть, которая вчера упала в район сильной поддержки 75 долларов за баррель и пока не очень охотно отскакивает. Однако на общем оптимизме рынок акций сегодня может не обращать сильного внимания на котировки сырья. Вместе с тем, спекулятивная покупка «нефтянки» вряд ли будет лучшей идеей сегодняшнего дня, по крайней мере до тех пор, пока Минэнерго США не объявит данные по запасам нефти в стране.

С утра можно попробовать купить Сбербанк, который вчера закрылся на сопротивлении 184 руб. Пробой этой отметки откроет дорогу акциям банка в район 192 руб, а потом на 204 руб. Около поддержки 150 руб находится и «Газпром», который также можно попробовать взять с целью 160 руб.

Свидетельством о высокой вероятности начала серьезных покупок является вчерашняя динамика «Аэрофлота» и Мосбиржи, которые выросли на 4%. Мосбиржа с 29 сентября, а «Аэрофлот» и того раньше – с 20 сентября, практически безоткатно падали. Причем вчерашние покупки этих бумаг проходили, в общем-то, без наличия каких-либо серьезных информационных поводов.

Ожидаем, что подобные истории произойдут и с другими бумагами, и к такому росту надо будет успеть присоединиться.

Рубль под занавес торгов вчера смог уйти чуть ниже отметки 56,5 и сегодня попробует развить успех. Однако сильных движений в валютной паре доллар-рубль мы не ждем: доллар пока стабилен к основным мировым валютам, да и динамика нефти особо не зовет к покупкам рубля.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







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