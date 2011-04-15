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31.10.2018

После гэпа на открытии Индекс Мосбиржи возьмет цель на 2330

На удивление российский рынок акций вчера выглядел очень слабо на хорошем внешнем фоне. По итогам дня Индекс Мосбиржи потерял 0,74% и закрылся чуть ниже отметки 2300 пунктов. Одним из факторов отсутствия покупок на растущей фондовой Америке стали страхи падения индексов США после завершения российских торгов. В предыдущие дни мы неоднократно видели, как, открываясь в хорошем плюсе, американские бумаги под занавес торгов уходили в столь же хороший минус.
Вчера такой сценарий заокеанскими трейдерами был проигнорирован: Dow Jones вырос на 1,77%, S&P 500 прибавил 1,57%. В добавок к этому, сегодня с утра фьючерсы на эти индексы прибавляют порядка 0,3%, в «зеленой» зоне и азиатские рынки. Все это говорит о том, что Индекс Мосбиржи откроется ростом в районе 0,5-0,7%, а потом восхождение вверх может быть продолжено. Ближайшей целью роста станет отметка 2330 пунктов.
Ложкой дегтя в сегодняшней утренней картине является нефть, которая вчера упала в район сильной поддержки 75 долларов за баррель и пока не очень охотно отскакивает. Однако на общем оптимизме рынок акций сегодня может не обращать сильного внимания на котировки сырья. Вместе с тем, спекулятивная покупка «нефтянки» вряд ли будет лучшей идеей сегодняшнего дня, по крайней мере до тех пор, пока Минэнерго США не объявит данные по запасам нефти в стране.
С утра можно попробовать купить Сбербанк, который вчера закрылся на сопротивлении 184 руб. Пробой этой отметки откроет дорогу акциям банка в район 192 руб, а потом на 204 руб. Около поддержки 150 руб находится и «Газпром», который также можно попробовать взять с целью 160 руб.
Свидетельством о высокой вероятности начала серьезных покупок является вчерашняя динамика «Аэрофлота» и Мосбиржи, которые выросли на 4%. Мосбиржа с 29 сентября, а «Аэрофлот» и того раньше – с 20 сентября, практически безоткатно падали. Причем вчерашние покупки этих бумаг проходили, в общем-то, без наличия каких-либо серьезных информационных поводов.
Ожидаем, что подобные истории произойдут и с другими бумагами, и к такому росту надо будет успеть присоединиться.
Рубль под занавес торгов вчера смог уйти чуть ниже отметки 56,5 и сегодня попробует развить успех. Однако сильных движений в валютной паре доллар-рубль мы не ждем: доллар пока стабилен к основным мировым валютам, да и динамика нефти особо не зовет к покупкам рубля.



Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР



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