Нефть попытается избежать более глубокой просадки

На торгах во вторник котировки нефти снова просели, потеряв свыше 1% по итогам дня. Brent дошла до отметки 75,25, хотя к концу торговых суток сократила потери на 100 пунктов и обосновалась выше уровня 76. На сегодняшней азиатской сессии баррель консолидируется немногим выше уровней открытия – коррекция пока ограничивается областью 76,50.

Сегодня последний торговый месяц октября, который оказался очень волатильным для рынка черного золота. После обновления четырехлетних максимумов цены показали самое масштабное с 2016 года месячное падение и торгуются неподалеку от минимумов начала сентября.

Немалый вклад в эти «американские горки» внесла общая нестабильность на мировых финансовых площадках, которые болезненно реагируют на проявление многочисленных факторов риска, главным из которых остается торговая война между США и Китаем.

К слову, вчерашнее удешевление Brent было отчасти связано с комментариями главы МЭА, по словам которого, высокие цены на нефть могут подавить спрос в условиях замедления темпов роста мировой экономики.

Между тем, отчет API показал, что запасы сырой нефти в США выросли шестую неделю подряд, на этот раз почти на 6 млн баррелей. Негатив от основного показателя смягчили данные по запасам бензина и дистиллятов, которые сократились на 3,5 млн и 3,1 млн баррелей соответственно.

Сегодня во второй половине дня Минэнерго традиционно обнародует свою официальную оценку запасов, и если показатель окажется более скромным (консенсус-прогноз предполагает рост запасов сырой нефти в районе 3 млн баррелей), Brent не покажет существенного роста, но хот бы воздержится от дальнейшей просадки.

В целом же медвежьи риски для Brent по-прежнему превалируют, особенно на фоне сильного доллара.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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