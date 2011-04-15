Рубль вырос на волне закрытия коротких позиций

Рынок акций РФ закончил торги в пятницу в плюсе, несмотря на отсутствие позитива в переговорах между США и Канадой по соглашению о свободной Североамериканской торговле (NAFTA). Похоже, что инвесторы решили пока покупать достаточно сильно просевшие бумаги, несмотря на отсутствие явного позитива со стороны иностранных игроков в отношении рублевых активов.

В лидерах среди поднявшихся в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний энергетического (+1,74%), финансового (+1,20%) и

машиностроительного (+0,87%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги ростом на 0,64% и закрылся на отметке 2345.85 пункта. Индекс РТС подскочил на 1,56% и остановился на уровне 1092.29 пункта на фоне повышения курса рубля к доллару и евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ снизились на волне возросшей неопределенности относительно того, будет ли достигнуто соглашение между Канадой и США. Котировки североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России снизились на 0,27%, до 77,81 доллара за баррель. Западно-техасская WTI упала на 0,51%, до 69,89 долларов за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии вырос против доллара и евро на фоне укрепления курса американской валюты на рынке форекс. Российская валюта снова проявила «оригинальность», двигаясь против общей тенденции. Рубль по-прежнему остается заложником ожидания новых экономических санкций США в отношении России. А его укрепление в конце недели похоже на закрытие ряда коротких по рублю позиций. Пара доллар США/рубль с расчётом на завтра к завершению торговой сессии снизилась на 0,81%, до 67,68 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчётом на завтра упала на 1,41%, до 78,50 рублей на фоне падения курса

евро на рынке форекс.

У рубля есть шанс локально вырасти против доллара и евро на волне

фиксации прибыли.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital







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