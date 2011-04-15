В понедельник индекс РТС немного понизился, но остался вблизи верхней границы консолидационного диапазона. На рынках в целом сохраняется тенденция к постепенному сокращению «спроса на риск», что выражается в ослаблении валют развивающихся экономик и «охлаждении» спроса на развивающихся рынках акций. Между тем укрепление доллара США в сочетании со сравнительно стабильными ценами на товарных биржах создает благоприятные условия для экспортеров, что объясняет сохранение спроса, например, на бумаги НЛМК (NLMK, +1.8%) и Газпром нефти (SIBN, +1.2%), доля экспорта в выручке которых составляет более 60% и более 40% соответственно (данные Bloomberg).

Во втором эшелоне не сложилось единой динамики движения цен. Обыкновенные акции Росинтер ресторантс (ROST) подорожали на 6.3%, Южного Кузбасса (UKUZ) – на 5.8%, Нижнекамскнефтехима (NKNC) – на 4.6%. Тем временем Костромская сбытовая компания (KTSB) подешевела на 8.4%, Северо-Западное морское пароходство (SZPR) - на 6.7%, Нефаз (NFAZ) – на 5.9%.

В США в понедельник торги не проводились по случаю Дня труда, сегодня фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправлено, по азиатским также пока не сложилось единой динамики движения.

Сегодня в начале торгов вероятно продолжение консолидации по индексу РТС. Выходной в США способствовал снижению активности на рынках в целом, но настрой инвесторов в отношении развивающихся рынков остается скорее пессимистичным: фондовый индекс MSCI EM за прошедший месяц понизился почти на 4%, а с начала года – почти на 10%. На валютном рынке в начале торгов вероятна консолидация вблизи отметки 68.0 по паре доллар-рубль. В течение дня трейдеры (как на валютном рынке, так и в фондовой секции), по всей вероятности, будут следить за реакцией рынка на антикризисные меры, объявленные вчера правительством Аргентины (после заметной девальвации песо), которые включают новые налоги на экспорт, снижение субсидий и оптимизацию структуры правительства с уменьшением числа министерств.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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