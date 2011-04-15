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04.09.2018

Фондовый и валютный рынки проведут день в консолидации

Внешний фон перед началом российских торгов складывается нейтральным – особых изменений на крупнейших финансовых рынках за ночь не произошло. Мы ожидаем открытия российского рынка акций с очень небольшим, в пределах 0,3%, плюсом, а затем рынок скорее всего уйдет в боковик.
От распродаж российские активы будет сдерживать дорогая нефть, которая никак не хочет падать в сезон ураганов в США. Так, вчера в Мексиканском заливе были остановлены две буровые установки в связи с приближением урагана Гордон. Вероятность подхода нефти к отметке 80 долларов за баррель высока и длинные позиции можно пока удерживать.
Примерно на 0,15% снижается сейчас валютная пара евро-доллар, и она уже тестирует на прочность отметку 1,16. В случае ее пробоя следующей сильной поддержкой для пары выступит 1,15. Это негативный сигнал для рубля, который вчера без каких-либо причин и так отдал 0,6% доллару.
В случае закрепления пары доллар-рубль выше уровня 68, штурм отметки 69 состоится очень скоро. Поэтому длинные позиции по доллару против рубля пока можно удерживать.



Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР



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