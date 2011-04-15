Рубль будут продавать на попытках роста

Первые осенние торги ознаменовались возобновлением снижения курса рубля к бивалютной корзине. В понедельник «россиянин» подешевел к доллару и евро в среднем на 0,6%. Доллар вернулся выше уровня 68 руб., финишировав вблизи сессионных максимумов, а евро отыграл львиную долю пятничного падения и расположился над отметкой 79 руб.

На рынках сохраняется напряженная обстановка слишком много неопределенности, которая давит на валюты развивающихся рынков и рисковые активы в целом. Эта неопределенность прежде всего завязана на Трампе и ожиданиях дальнейшего развития событий вокруг его торговых отношений с КНР. Но большее давление рубль сейчас ощущает со стороны EM-сегмента, где сохраняется высокая волатильность, а валюты продолжают падать. Так, накануне аргентинский песо просел еще на 3 с лишним процента, а власти анонсировали меры жесткой экономии, что лишь подчеркивает серьезность ситуации в стране. Центробанк Турции пообещал принять меры для борьбы с существенными рисками для ценовой стабильности, намекнув на повышение ставок.

Пока на развивающихся площадках продолжается хаос, а торговые войны набирают обороты, рубль будет и далее терять свою привлекательность в глазах спекулянтов, которых также отпугивает перспектива введения санкций США в отношении госдолга страны. Пока инвесторы оценивают потенциальные риски и масштабы последствий введения ограничений, наша валюта не сможет нащупать твердую почву под ногами, хотя в случае стабилизации ситуации на EM-рынках давление ослабнет. Попытки восстановления курса в ближайшее время продолжат привлекать продавцов.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











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