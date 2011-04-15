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04.09.2018

Покупатели толкают нефть к 80, чтобы зафиксировать прибыль

Цены на нефть продолжают плавно пробираться на север, обнов накануне уже почти 2-месячные максимумы в районе 78,43. Brent зацепилась за отметку 78 и целится на 80, но по мере приближения к этому уровню или по его достижению, игроки с высокой долей вероятности перейдут к фиксации прибыли, и уже после отката будут определяться с дальнейшими действиями.
По сути, «иранский фактор» уже давно заложен в ценах, и сейчас он оказывает рынку больше психологическую поддержку. Цены растут на этой теме в основном благодаря поступающим сообщениям о том, что экспорт из третьего по величине производителя ОПЕК уже сейчас прилично сокращается. К слову, по прогнозам, предложение NIOC – национальной нефтяной компании Ирана – в наступившем месяце сократится до 1,5 млн баррелей в сутки от июньских 2,3 млн.
А вот отраслевые сигналы из США на протяжении последних недель в основном радуют быков, указывая на некоторое снижение активности сланцевых компаний. Другие же события в Штатах, напротив, несут угрозу для текущего роста котировок черного золота. Речь идет о торговой войне с Китаем, которая грозит падением мирового спроса вследствие замедления темпов экономического роста. Этот фактор как раз может послужить тем самым катализатором фиксации прибыли в ближайшие дни.



Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ





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