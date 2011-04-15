B начале торгов возможно углубление коррекции вниз по индексу РТС

Во вторник прошла некоторая коррекция вниз по индексу РТС, но индекс по-прежнему остается в рамках широкого консолидационного диапазона 1040 пунктов – 1100 пунктов. Динамика индекса РТС в данном случае объясняется в основном обстановкой на развивающихся рынках в целом – сложная финансовая ситуация в отдельных странах (например, Аргентине) заставляет инвесторов уходить в «защитные» активы, а перспективы повышения процентных ставок в США снижают привлекательность операций «carry trade». В российском секторе высоколиквидных бумаг заметно подешевели МТС (MTSS, -2.3%), НЛМК (NLMK, -2.3%), Аэрофлота (AFLT, -1.6%), в то время как Новатэк (NVTK) подорожал на 1.9%.

Во втором эшелоне была отмечена коррекция вниз по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции ЧТПЗ (CHEP) подешевели на 6.0%, Южного Кузбасса (UKUZ) – на 4.5%, Кузбасской топливной компании (KBTK) – на 3.2%%.

Фондовые индексы США потеряли в среднем в пределах 0.2%, сегодня фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы закрылись преимущественно в минусе, по азиатским также наблюдается углубление коррекции вниз.

Сегодня в начале торгов возможно углубление коррекции вниз по индексу РТС. На долговом рынке США вновь наметилось повышение доходностей (десятилетние казначейские облигации торгуются с доходностью 2.9%), что снижает сравнительную привлекательность развивающихся рынков, и без того находящихся под давлением опасений, связанных с ухудшением экономических условий – фондовый индекс MSCI EM вчера понизился еще на 0.7%, потери за неделю составили 2.7%. На валютном рынке в начале торгов возможны попытки закрепления выше 68.0 по паре доллар-рубль на фоне наметившегося повышения по индексу доллара (DXY).







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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