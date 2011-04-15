На рубль оказывает влияние возможное повышение ставок

Рынок акций РФ закончил торги во вторник снижением на волне возросших ожиданий того, что ЦБ РФ может повысить процентные ставки уже этой осенью. Виной этому усиление инфляционного давления в стране и риск увеличения оттока капитала на волне вступления в силу новых санкций США в отношении РФ.

В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний телекоммуникационного (-1,75%), металлургического (-0,90%) и энергетического (-0,82%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги падением на 0,41% и закрылся на отметке 2336.38 пункта. Индекс РТС закрылся со снижением на 0,27% и остановился на уровне 1082.21 пункта на фоне разнонаправленной динамики курса рубля к доллару и евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ выросли на фоне начала

традиционного для Мексиканского залива периода ураганов, что должно будет сдержать заметный приток сырой нефти на континент. Котировки североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России выросла на 0,20%, до 78,31 доллара за баррель. Западно-техасская WTI прибавила 0,40%, до 70,08 долларов за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии двигался к евро и доллару разнонаправленно. По отношению к доллару он удерживался около уровня закрытия понедельника, а в отношении евро заметно прибавил на фоне его падения против доллара США на форексе. Пара доллар США/рубль со сроком расчета «завтра» к завершению торговой сессии поднялась на 0,02%, до 68,13 рублей за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчета

«завтра» упала на 0,49%, до 78,75 рублей.

Российская валюта ждет 14 сентября, когда по итогам заседания ЦБ РФ может быть дан сигнал о перспективах и причинах повышения процентных ставок еще до нового года.

В среду выйдут данные ВВП Австралии за второй квартал, значения индекса деловой активности в секторе услуг Китая, Германии, Великобритании и еврозоны. Состоится заседание ЦБ Канады по денежной политике, а также пройдут выступления членов ФРС Уильямса и Кашкари. Поздно вечером будут обнародованы данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API) за прошлую неделю.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital





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