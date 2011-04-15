Цены на нефть стабилизировались

Цены на нефть в последние дни уходящего лета и начала осени стабилизировались. WTI остановилась на отметке 70 дол. за баррель, а нефть марки BRENT торгуется выше 78 дол. за баррель (в моменте цена достигала 79,70 накануне), и разница в цене (спред) уже составляет более 8 долларов США.

Это следствие политики Дональда Трампа по сдерживанию цен на нефть в преддверии выборов в конгресс США. При этом все американские компании, добывающие сланцевую нефть, вышли на самоокупаемость, и пока страны ОПЕК+ ограничивали добычу нефти, США вышли на первое место в мире по её добыче. Средняя себестоимость добычи сланцевой нефти по отрасли составляет 53 дол. за баррель, что позволяет вкладывать новые средства в разработку и будущую добычу нефти.

Саудовская Аравия в августе увеличила добычу нефти, несмотря на договорённость стран ОПЕК+ о сокращении её добычи. России так же выгодно выйти из соглашения ОПЕК+, особенно крупным нефтяным компаниям, таким как Роснефть и Газпром, имеющим большую брешь в своих бюджетах из-за капиталовложений и инвестиций, но пока Россия не собирается разрывать данное соглашение.

Все эти факты стабилизируют нефтяной рынок и сглаживают ситуацию, сложившуюся из-за введения санкций США в отношении Ирана. Если Саудовская Аравия, Россия и США смогут покрыть дефицит нефти на мировом рынке, вызванный этими санкциями, мы увидим снижение нефтяных котировок до 60-55 дол. по WTI и до 65-60 дол. нефть марки BRENT.

Но есть факты, влияющие на дальнейшее движение котировок вверх, это данные из США о сокращении запасов коммерческой нефти и приближение зимнего периода.

Поэтому рост цены может продолжиться, и мы увидим котировки WTI на отметке 75 долларов за баррель, а марку BRENT на отметке 85 долларов за баррель.







Денис Лисицын, трейдер-аналитик компании «ФинИст»













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