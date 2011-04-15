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05.09.2018

Рынок акций начнет день со снижения

Открыв вчерашние торги ростом, Индекс Московской биржи, не видя дальнейших причин для подъема, перешел к снижению. Сегодня все говорит о том, что по крайней мере в первой половине дня «медведи» будут доминировать на рынке.
После негативного закрытия фондовой Америки фьючерсы на американские индексы падают примерно на 0,2%, красный цвет показывает Азия. Несильно, но снижается нефть. Вполне вероятно, что уже к обеду Индекс Мосбиржи окажется в районе поддержки 2320 пунктов.
​Есть большое желание зашортить прямо с утра «Роснефть» и Сбербанк. «Лукойл» с «Газпром» шортитьстрашно: первый будет выглядеть лучше рынка на фоне объявленной программы выкупа акций. А газовый монополист может традиционно расти в противовес рынку, сигнализируя о скором приходе коррекции на рынок.
​Внешний фон слабо положителен для рубля: доллар практически не меняется к основным валютам, в тоже время в пользу покупок валют развивающихся рынков играет информация, что МВФ и Аргентина достигли прогресса в переговорах предоставления терпящей финансовый кризис стране помощи. Однако мы продолжаем видеть рубль у отметки 69 уже в ближайшее время.
Динамику нефти на ближайшие сутки определят сегодня данные Минэнерго США по запасам. Если показатель вновь будет существенно меньше ожиданий, нефть, поддерживаемая сезоном ураганов в США, попробует совершить рывок к отметке 80 долларов за баррель, где ее целесообразно зашортить. Но до объявления статистики движение в район 76,5 доллара за баррель более вероятно.



Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР

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